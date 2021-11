Trois jours après sa défaite à domicile contre l’Atalanta Bergame (0-1), et alors que sa direction est secouée par le scandale relatif aux plus-values des transferts, la Juventus Turin a repris du poil de la bête en disposant de Salernitana. Sur le terrain du promu, les Bianconeri n’ont pas été vraiment souverains, mais ils ont su assurer l’essentiel avec deux buts marqués, un par période, et aucun concédé. En l’emportant, les Piémontais remontent à la 7eme place du classement, à sept points du top 4.

Une Vieille Dame sérieuse

Paulo Dybala a ouvert le score en faveur de la Vieille Dame. A la 21eme minute de jeu, il a mis à profit une belle passe de Dejan Kulusevski. L’Argentin s’offrait à l’occasion son quatrième but de la saison. Il y aurait pu en avoir un cinquième en fin de rencontre, mais « La Joya » a glissé sur un penalty et a envoyé le cuir au-dessus du cadre. Entre-temps, Alvaro Morata, entré en cours du jeu, est parvenu à doubler la mise d’une subtile déviation après un service de Federico Bernardeschi. Salernitana n’a donc pu que s’incliner face à son prestigieux opposant du jour, mais sans démériter. Le scénario du match aurait pu être tout autre si Luca Ranieri n’avait pas trouvé le poteau au cœur de la deuxième période quand le score était encore de 0-1.



Dans les autres rencontres de la soirée dans le championnat italien, l’Atalanta a confirmé sa bonne dynamique du moment en terrassant Venezia (4-0). L’ancien monégasque Mario Pasalic a été le héros de la partie avec un triplé inscrit. La Fiorentina a aussi fait le plein de points aux dépens de la Sampdoria (3-1). L’inévitable Dusan Vlahovic a encore frappé, en scorant son 12eme but de la saison.