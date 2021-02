Alors que l'Italie du football se remettait à peine de ses émotions après le derby milanais où l'Inter a corrigé son voisin du Milan dimanche soir, la Juve recevait Crotone pour clore la 23e journée du championnat transalpin. Et la Vielle Dame l'a fait avec style et ce, même si un tour de chauffe a été nécessaire pour le club piémontais et son virtuose portugais, Cristiano Ronaldo. Ce dernier ratait d'ailleurs une immense opportunité à la demi-heure de jeu, quand Cordaz repoussait tant bien que mal un centre de Chiesa. L'ancien buteur du Real Madrid ne pouvait conclure. Néanmoins, Cr7 ne faisait que reculer pour mieux sauter.... Le natif de Madère sautait d'ailleurs très haut pour reprendre d'un joli coup de crâne un centre d'Alex Sandro à 5 minutes de la fin du premier acte. Air Ronaldo allait continuer à tutoyer la stratosphère dans le temps additionnel de la première période, lui qui était au départ comme à la conclusion de l'action avec la détermination qu'on lui connaît.

L'ancien mancunien se fendait d'abord d'une frappe canon de loin sur laquelle Cordaz intervenait pour détourner sur sa droite, Ramsey centrait dans la foulée en plein cœur de la surface des Squali et Ronaldo montait très haut pour smasher un nouveau coup de boule gagnant. 2-0, le score au repos et Cr7 avait fait ce qu'il fait de mieux : la différence.

L'homme aux 18 buts en Serie A cette saison s'offrira encore quelques opportunités en seconde période, mais c'est McKennie, le jeune prodige américain de la Juve, qui allait porter l'estocade à 20 minute du terme d'une frappe imparable suite à un corner turinois. La Vieille Dame allait continuer à mettre la pression sur l'infortuné Cordaz, mais malgré l'entrée en jeu très remarquée de Federico Bernardeschi, passé par Crotone, les visiteurs n'allaient plus encaisser de but. 3-0, score final, la Juve a tenu son rang grâce à un Ronaldo plus aérien que jamais.