Cristiano Ronaldo ne s'arrête plus en ce début d'année. C'est une véritable seconde jeunesse qu'est en train de vivre l'international portugais depuis début 2020. Il a profité de la venue de la Fiorentina à Turin ce dimanche pour s'offrir un nouveau doublé personnel. L'attaquant piémontais a désormais marqué lors de 9 matches de rang en Serie A avec 14 buts inscrits en tout.





Un Ronaldo record offre la victoire à la Juve



Si la Viola avait réalisé une meilleure première période que son adversaire, avec des occasions franches et un Chiesa remuant, c'est Sa Majesté Ronaldo qui a marqué le seul but du premier acte sur penalty, sa 18e réalisation en 19 rencontres, suite à une main de Pezzella dans la surface sur une frappe signée Pjanic. Ronaldo s’offrait d'ailleurs un doublé sur penalty, puisqu’à la 77e minute, Ceccherini accrochait Bentancur et Cr7 se chargeait de la sentence. 2-0, puis 3-0 quand, en toute fin de match, Dragowski s'inclinait à nouveau cette fois sur une tête de De Ligt. 3-0, score final. La Juve s'offre la Viola avec, notamment, un bon Adrien Rabiot.