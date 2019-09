Le début de saison semblait pourtant de bon augure pour l’AC Milan. Malgré un revers lors de la première journée, les Rossoneri avaient ensuite enchaîné deux succès et se pensaient enfin lancés. Las, depuis, Milan a subi trois revers de rang. Le dernier en date ce dimanche face à la Fiorentina, dans le cadre de la 6e journée de Serie A (1-3). Sortis sous les sifflets de San Siro, Marco Giampaolo et ses hommes, piteux 16e du classement, ont du souci à se faire.

Avant même la fin du premier quart d’heure, les Milanais ont craqué une première fois. Après un tir de Ribéry repoussé par Donnarumma, la Viola s’est offert un penalty transformé par Pulgar (0-1, 13e). Au fil des minutes, la domination florentine s’est accentuée mais Milan, sans parvenir à égaliser, a tout de même limité les dégâts pour rejoindre les vestiaires avec un petit but de retard. Un répit de courte durée, car la seconde période allait faire basculer la rencontre.

Et si les choses ont bougé, ce fut à nouveau du fait de Ribéry. Intenable, le Français a provoqué la faute de Musacchio, auteur d’une semelle synonyme de rouge (55e). De quoi libérer des espaces et permettre à la Viola de s’offrir deux réalisations supplémentaires. Castrovilli y est ainsi allé de son premier but en Serie A (0-2, 66e), avant que Franck Ribéry n’aggrave la marque sur un nouveau penalty (0-3, 78e). Sonnés, les Rossoneri sont tout de même parvenus à sauver l’honneur grâce à un Leao efficace mais bien trop seul ce soir (1-3, 80e).

Cette troisième défaite de rang en championnat plonge définitivement l’AC Milan et son entraîneur, Marco Giampaolo, dans la crise. Les noms de Claudio Ranieri, Rudi Garcia ou encore Luciano Spalletti reviennent déjà dans les couloirs de San Siro. En attendant, les Milanais devront rapidement réagir, eux qui occupent désormais une inquiétante 16e place. La Fiorentina grimpe quant à elle au 9e rang. Encourageant, même si la Viola ne compte que deux points d’avance sur sa victime du soir.