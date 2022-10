Adrien Rabiot était à un tournant de sa carrière l’été dernier. Le Français était sur le point de quitter la Juventus afin de rejoindre Manchester United qui voulait lui donner les clés de son milieu. Mais ses exigences salariales se sont révélées être trop élevées, ce qui a conduit les responsables mancuniens à se tourner vers Casemiro du Real Madrid.

Allegri attend beaucoup de Rabiot

Rabiot est donc resté à Turin. Mais, il a parfaitement digéré son vrai-faux départ. Il s’est réfugié dans le travail et ses performances s’en ressentent. Massimiliano Allegri, son entraineur, est même impressionné par ce qu’il réalise depuis l’entame de la saison. "Je n'ai pas du tout été surpris par Adrien, c'est un joueur qui s'est amélioré", a-t-il déclaré aux journalistes après que l’ancien Parisien a marqué lors d'une victoire en Ligue des champions contre le Maccabi Haïfa.

"Il a 27 ans, le meilleur âge pour franchir les prochaines étapes qui l’attendent, a poursuivi le technicien toscan. Je pense qu'il a montré que c'est un très bon joueur et je pense qu'il a le potentiel pour s'améliorer dans son jeu et ses passes vers l'avant. Il s'est beaucoup amélioré en termes de tacles et il a marqué deux buts l’autre soir. Lentement, les choses s'améliorent, mais je pense qu'il est dans les années les plus importantes de sa carrière".