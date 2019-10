La Juve reste invaincue. N'ayant toujours pas connu les affres de la défaite cette saison, quelle que soit la compétition, le club turinois a enchaîné ce samedi un cinquième succès de rang en championnat, en venant à bout de Bologne (2-1), dans son antre du Juventus Stadium. Si le score est serré, il ne reflète pourtant pas véritablement la physionomie globale d'une rencontre dans son ensemble maîtrisée par les hommes de Maurizio Sarri. Même si tout aurait pu changer dans les ultimes secondes !

Mis sur orbite dès la 20e minute, sur un but de l'incontournable Cristiano Ronaldo (son quatrième en sept journées de Serie A), les Turinois ont ensuite douté quelques menues minutes. La cause ? L'égalisation rapide de Bologne, signée Danilo (26e). Une superbe demi-volée du droit imparable pour Buffon, et qui a permis aux protégés de Sinisa Mihajlovic de croire en une possible performance chez le leader italien. Un espoir qui n'aura tenu que jusqu'au retour des vestiaires. Et même un peu plus...

Mais peu avant l'heure de jeu, le but de Pjanic (54e), consécutif à un cafouillage complet de la défense bolognaise, a redonné un avantage maigre, mais définitif, aux Bianconeri. Avec 69% de possession de balle et sept tirs cadrés sur sept en seconde période, la Juve a pourtant bien failli perdre son avantage dans les ultimes secondes du temps additionnel. Mais sur sa double occasion, Santander a d'abord trouvé la transversale, avant de buter sur un Buffon décisif (90e+3). La Vieille Dame a eu chaud.

Côté tricolore, et c'est à souligner, Adrien Rabiot a pleinement participé au succès des siens, n'hésitant pas à fournir les efforts nécessaires et à se projeter vers l'avant. De quoi sortir sous les applaudissements de son public au moment de céder sa place à son compatriote, Blaise Matuidi. Leader du Calcio avec quatre points d'avance (et un match en plus) sur son dauphin intériste, la Juventus poursuit donc son sans-faute.