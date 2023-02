Semaine après semaine, Naples continue de se rapprocher d'un titre en Serie A qui fuit le club depuis la saison 1989-1990. Ainsi, ce dimanche, les Napolitains étaient opposés à La Spezia à l'extérieur mais ils ont encore engrangé une victoire avec un succès sans trembler 3 buts à 0. Grâce à l'inarrêtable Victor Osimhen, auteur d'un doublé et déjà à 16 buts en 21 journées, mais également à une réalisation de Kvaratskhelia pour lancer son équipe, Naples a pris trois points de plus.

Naples toujours seul en tête

Avant un choc entre l'Inter Milan et le Milan AC ce dimanche soir, Naples a donc pris trois points de plus, ayant désormais 16 unités d'avance sur les Nerazurri avant leur match de ce soir. Avec seulement une défaite en championnat depuis le début de saison et dix-huit victoires au compteur, les hommes de Luciano Spalletti peuvent plus que jamais croire au titre. Avec ce cinquième succès de suite en Serie A, le Napoli impressionne et il pourra regarder tranquillement le derby de la Madonnina ce soir. L'Inter Milan devra gagner sous peine de potentiellement déjà dire adieu au titre...