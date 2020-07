Un match entre deux équipes au coude à coude pour une qualification européenne et qui allaient forcément jouer la gagne. Voilà, en substance, ce que nous promettait ce Napoli – Milan. Et ce sont les Lombards, auteurs de 15 buts lors des 5 dernières journées, qui allaient ouvrir le score grâce à Theo Hernandez à la 20e minute. Le Français marquait sur la première et seule opportunité de son équipe lors du premier acte. Une reprise rebondissante qui filait sous la transversale d'Ospina suite à un centre de Rebic. Une ouverture du score qui faisait suite à pas moins de trois grosses opportunités des Napolitains, qui dominaient les échanges. Les hommes de l'ancien milanais Gattuso allaient d'ailleurs égaliser peu après la demi-heure de jeu. Un coup franc puissant signé Insigne côté gauche était relâché par Donnarumma, Di Lorenzo a avait bien suivi, 1-1. Le score au repos.

Facing Rino as an opponent for the first time



Per la prima volta avversari, Rino#NapoliMilan #SempreMilan pic.twitter.com/dM3R5FqgDC — AC Milan (@acmilan) July 12, 2020

C'est d'ailleurs le Napoli qui allait prendre l'avantage à l'heure de jeu grâce à Dries Mertens. Le Belge profitait d'un service en retrait de Callejon pour tromper Donnarumma après avoir devancé Bennacer. 2-1, le meilleur buteur de l'histoire du Napoli permettait aux Partenopei de prendre l'avantage. Un avantage de courte durée. En effet, à 20 minutes du terme, une faute de Maksimovic sur Bonaventura dans la surface napolitaine octroyait un penalty aux visiteurs. Un penalty transformé par Kessié pour remettre les deux équipes à égalité. Le cuir voyageait alors d'un camp à l'autre, mais rien n’allait être marqué avant la fin malgré l'expulsion de Saelemaekers suite à un second jaune. 2-2, les deux équipes se sont quittées dos à dos.