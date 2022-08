Naples, après s'être baladé à Vérone (5-2), a encore impressionné contre le promu Monza (4-0) dimanche lors de la 2e journée de Serie A, porté par sa jeune recrue géorgienne Khvicha Kvaratskhelia, auteur d'un doublé pour sa première au stade Maradona. "Kvarat", arrivé sur l'aile gauche du Napoli pour faire oublier le capitaine Lorenzo Insigne, parti en MLS nord-américaine, a ouvert la marque d'une soyeuse frappe enveloppée digne de celles qu'affectionnait son prédécesseur (35e). En seconde période, l'international géorgien de 21 ans a signé le troisième but napolitain d'une frappe du gauche après un crochet qui a mis dans le vent la fragile défense de Monza (62e), avant de recueillir l'ovation du stade à sa sortie (70e). Avec son but marqué à Vérone, il compte désormais trois réalisations et est l'invité surprise en tête du classement des buteurs de la Serie A.

Entre-temps, Victor Osimhen avait fait le break après s'être échappé (45+2e) pour signer son deuxième but de la saison. Et une autre recrue, le défenseur central sud-coréen Kim Min-jae, a conclu le feu d'artifice de la tête (90+3e). Restés sur le banc, les trois nouveaux napolitains de la semaine Giovanni Simeone, Giacomo Raspadori et Tanguy Ndombélé ont vu qu'il leur faudrait gagner leur place dans ce Napoli déjà en grande forme. Monza, qui débute la première saison dans l'élite de son histoire, devra encore patienter avant d'offrir un premier point à son ambitieux propriétaire Silvio Berlusconi après cette deuxième défaite en deux matches.