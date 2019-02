Les Partenopei se sont remis en selle à Parme, et de quelle manière (0-4) !

Un premier but de Piotr Zielinski (19e), un doublé d'Arkadiusz Milik (36e et 73e) et une dernière réalisation de l'ancien Bordelais Adam Ounas (82e) ont scellé le succès napolitain, et la troupe de Carlo Ancelotti consolide sa deuxième place au classement, à 13 points de la Juventus Turin, et avec dix longueurs d'avance sur l'Inter Milan, troisième avant son déplacement dans l'antre de la Viola en soirée (20h30).