On attendait une affiche indécise, mais il n'y a pas eu de match entre le Napoli, cinquième de Serie A, et son premier poursuivant, la Lazio. Les pensionnaires du stade Diego Armando Maradona ont fait parler leur force de frappe offensive pour signer une victoire très convaincante contre un adversaire direct. Une victoire qui porte les signatures de ses hommes forts, Lorenzo Insigne et Dries Mertens. Le petit attaquant italien a été dans tous les bons coups, débloquant la situation d'entrée de jeu (1-0, 7e), avant d'être à l'origine du but du break, signé Politano (2-0, 12e), et d'inscrire le troisième comme un grand d'une merveille d'enchaînement technique, avec un subtil lob que n'aurait pas renié Francesco Totti (3-0, 53e).

Le festival du Napoli

L'attaquant belge, de son côté, a lui aussi trouvé le chemin des filets d'une frappe imparable (4-0, 65e) après avoir été passeur décisif sur le second but. Naples a un peu levé le pied et la Lazio en a profité pour sauver l'honneur, grâce à Immobile (4-1, 70e) et Milinkovic-Savic sur coup-franc (4-2, 74e). Mais l'affaire était réglée depuis longtemps, d'autant que l'ancien buteur du LOSC Victor Osimhen a clos le festival en fin de match d'une frappe puissante (5-2, 80e). Cinquième, le Napli compte ce jeudi 5 points d'avance sur la Lazio.