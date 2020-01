Si en mai prochain, l’Inter de Milan venait à perdre la course au Scudetto pour une histoire de deux points, alors les Nerrazzuri et tous leurs tifosi vont certainement longtemps maudire Radja Nainggolan. Après une saison passée au club, ce milieu belge est retourné à Cagliari l’été dernier. Et pour son retour à San Siro, il a endossé le costume du « traite » en signant le but d’égalisation pour sa formation sarde. A douze minutes de la fin (78eme), il a décoché un tir imparable de l’extérieur et qui, légèrement détourné, a trompé la vigilance de Samir Handanovic.

Lautaro Martinez a laissé l’Inter à dix



L’Inter d’Antonio Conte peut nourrir beaucoup de regrets à la suite de cette partie. Les Lombards avaient tout pour l’emporter. Ils ont ouvert le score à la 29eme minute avec une tête victorieuse de Lautaro Martinez, qui fut consécutive à un centre de la nouvelle recrue, Ashley Young. Puis, et même s’ils ont concédé quelques opportunités, ils ont gardé la mainmise sur les débats. Leur tort, cependant, aura été de ne pas se mettre à l’abri. Ils auraient pu le faire à la 60eme si Lautaro Martinez n’avait pas raté le cadre. Et à 1-1, Romelu Lukaku a aussi eu la balle du match, mais il a trop croisé son tir (81eme). Frustrés par la tournure des évènements, les Intéristes ont perdu leurs nerfs vers la fin. Lautaro Martinez a même dû être renvoyé au vestiaire après un deuxième jaune récolté pour protestation (93eme).