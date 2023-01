La Juventus s'est imposée in extremis ce mercredi soir face à Cremonese (1-0). La Vielle Dame, qui était remontée sur le podium avant la Coupe du Monde, recolle à l'AC Milan, deuxième derrière Naples. Les rentrées du vainqueur de la Coupe du Monde Leandro Paredes et du finaliste Adrien Rabiot auront changé le cours de la rencontre, et un but de Milik dans le temps additionnel (90+1ème) offre les trois points à la Juve face au 19ème du championnat.