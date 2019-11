Daniel Maldini, 18 ans, fils de Paolo et petit fils de Cesare, convoqué dans le groupe pour cette rencontre (mais pas entré en jeu), l'AC Milan défiait Naples pour le choc de la 13e journée de Serie A ce samedi. Un choc entre les deux grands clubs malades du championnat italien cette saison. Un duel d'éclopés qui nous aura cependant offert de beaux moments de football. C'est le Napoli de Carlo Ancelotti qui ouvrait le score après 24 minutes de jeu. Insigne se jouait de Biglia aux abords de la surface et heurtait la barre de Donnarumma suite à une frappe. Chucky Lozano avait néanmoins bien suivi et pouvait reprendre d'un coup de crâne déterminé à bout portant pour le 1-0.

Sous les yeux de5 minutes plus tard, Milan égalisait grâce à un véritable chef d’œuvre.pour remettre les deux équipes à égalité.aussi s'offrait un exploit grâce à un très bel arrêt juste avant le repos sur une tentative d'Insigne. La seconde période sera moins passionnante. Elmas recevait un carton jaune, lui qui se rendait coupable coupable d'une simulation devant Donnarumma à 20minutes du terme, mais outre deux tentatives d'Allan qui faisaient briller le portier lombard en fin de rencontre, aucune occasion notable à se mettre sous la dent des deux côtés du pré. Les deux formations avaient pourtant bien besoin d'une victoire, mais devront se contenter du partage des points après un second acte peu inspiré.