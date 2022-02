L'AC Milan a été loin de maîtriser son match, et a confirmé sa mauvaise dynamique du moment. Face à l'Udinese, la formation de Stefano Pioli n'a su empocher une victoire qui aurait été précieuse dans la lutte pour le titre. Alors qu'elle avait été tenue en échec par la Salernitana le week-end dernier (2-2), elle a concédé un second match nul consécutif (1-1). Timoré, Milan a essuyé quelques attaques face à son opposant, ne cadrant son premier tir qu'à la 27ème minute, avec Calabria à la manœuvre. Sur sa première véritable occasion, le club lombard a ouvert le score de façon assez polémique. Consécutivement à un centre de Tonali, Leao a repris le ballon pour l'envoyer dans les filets (30ème). Au duel avec l'attaquant, Becao est tombé, ce qui aurait éventuellement pu valoir une faute d'après les vives protestations des visiteurs.





Opportunité en or pour l'Inter Milan



Malmené, Milan a su gagner le chemin des vestiaires avec un avantage pas forcément mérité à la pause. Lors du second acte, l'Udinese aurait pu bénéficier d'un penalty après un contact de Tomori sur Beto (49ème). Peu en vue dans cette rencontre, Olivier Giroud (7 buts en 18 matchs de Serie A) a cédé sa place à Ante Rebic lors de la 65ème minute. Une minute plus tard, l'Udinese a logiquement su égaliser, dans la confusion. Après un cafouillage important dans la surface, Udogie a vu le ballon lui revenir pour le propulser dans les filets. Si, à première vue, il avait touché le cuir de la main, le VAR a confirmé cette réalisation. Brouillon par la suite, Milan n'a pas été capable de renverser la vapeur, malgré le lob de Leao devant Silvestri, repoussé par la défense (76ème) et aurait pu concéder une défaite sans la parade de Maignan devant le tir de Deulofeu (93ème). Avec ce 6ème nul de la saison, Milan laisse donc l'occasion à l'Inter Milan de revenir à sa hauteur. Pour cela, la formation de Simone Inzaghi devra s'imposer au Genoa (21 heures). Une Inter qui - avec 2 matchs en moins - retrouvera l'AC Milan, dès mardi en demi-finale aller de la Coupe d'Italie.