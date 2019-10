Pas de vainqueur entre la Lazio et Atalanta qui s'affrontaient ce samedi pour le compte de la 8e journée de Serie A (3-3). Menés 3-0 jusqu'à la 69e minute de jeu, les Romains ont réussi une incroyable remontée pour arracher le nul dans les arrêts de jeu.

Muriel (23e et 28e), ainsi que Gomez, avaient donné un large avantage à Bergame, mais grâce notamment à deux penaltys transformés par Immobile (69e et 90e+3), et au but de Correa (70e), les Biancocelesti ont sauvé un précieux point.

Au classement, la Lazio est 6e, tandis que l'Atalanta conserve sa 3e place.