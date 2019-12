L’Inter repart de l’avant. Après une série de trois matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, le club milanais a renoué avec le succès, ce samedi après-midi, en battant le Genoa (4-0) dans le cadre de la 17eme journée de Serie A. Les hommes d’Antonio Conte ont mis le petit coup d’accélérateur peu après la demi-heure de jeu, inscrivant deux buts en deux minutes. Romelu Lukaku a ouvert le score de la tête, reprenant un très bon centre d’Antonio Candreva (1-0, 31eme). L’attaquant belge s’est ensuite mué en passeur pour permettre à Robert Gagliardini de doubler la mise (2-0, 33eme), avant de conclure le festival des locaux (4-0, 71eme). Motta déjà viré ? Titulaire, Sebastiano Esposito, 17 ans et 172 jours, est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de l’Inter à débuter une rencontre de Serie A, au XXIeme siècle. Mieux, il a inscrit le troisième but de son équipe, sur penalty (3-0, 64eme). Avec ce succès, l’Inter reprend les commandes du classement, devant la Juventus, profitant d’une meilleure différence de buts. De son côté, le Genoa ne décolle pas. Toujours en crise, le club pourrait décider de se séparer de Thiago Motta, arrivé fin octobre sur le banc des entraîneurs.