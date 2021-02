Ce choc au sommet de la Serie A entre le leader interiste et son dauphin milanais était éclipsé par le duel entre Romelu Lukakau et Zlatan Ibrahimovic un mois après un quart de finale de Coupe d'Italie remporté 2-1 par l'Inter et au cours duquel le Belge et le Suédois s'étaient offert un tête à tête tendu au sens littéral. Mais les deux hommes, respectivement deuxième et troisième meilleurs buteurs de Serie A au coup de sifflet initial, n'étaient pas les protagonistes ce dimanche, car la performance du match est signée Lautaro Martinez.

Lautaro voit double pour l'Inter

Grâce au buteur argentin, l'Inter ouvrait ainsi le score sur sa première vraie opportunité d'une tête au second poteau consécutive à un centre de Lukaku justement et ce, dès la 5e minute. L'Inter s'organisait ensuite en contre, laissant le cuir à des Rossoneri plus entreprenants, mais à la merci des attaques rapides de Perisic et Skriniar, sur lesquels Gianluigi Donnarumma, le portier milanais, devait s'employer. 1-0, l'Inter était devant au repos grâce au douzième but de Martinez cette saison.

L'Argentin allait même en profiter pour inscrire son 13e dans le second acte. Ainsi, peu avant l'heure de jeu et sur un modèle de contre, le compère de Lukaku profitait d'un centre rasant de Perisic pour doubler la mise de près. Milan allait boire le calice jusqu'à la lie, puisque Lukaku allait inscrire le troisième but sur un rush personnel impressionnant depuis le rond central conclu par une frappe du gauche qui détruisait les ultimes velléités du Milan de revenir dans la rencontre. Accessoirement, le Belge signait son 17e but en 22 rencontres de Serie A cette saison, dépassant au passage un certain Cristiano Ronaldo pour être seul en tête du classement des meilleurs buteurs de Serie A. En fin de rencontre, Milan tentait de réduire le score, mais la frappe de Rebic était repoussée par un Handanovic vigilant. 3-0, c'était le score final, l'Inter corrige son voisin et rival et prend ses aises en tête de la Serie A. Et cette fois, Zlatan n'a pas eu son mot à dire.