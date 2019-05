Le match de clôture de la 36e journée de Serie A opposait ce lundi soir l'Inter Milan, en course pour une qualification en Ligue des champions, au Chievo Vérone, une lanterne rouge d'ores et déjà assurée d'évoluer à l'échelon inférieur la saison prochaine. Et sans surprise, ce sont les Nerazzurri qui l'ont emporté devant leurs tifosi, sans avoir à forcer leur talent (2-0).

Matteo Politano (39e) et Ivan Perisic (87e) ont scellé le succès intériste, qui intervient après trois nuls consécutifs en championnat. Les hommes de Luciano Spalletti reprennent donc place sur la troisième marche du podium, avec un petit point de plus que l'Atalanta Bergame, mais la course aux places européennes sera vive sur les deux dernières levées de la compétition, puisque l'AS Rome, l'AC Milan et le Torino n'ont pas encore dit leur dernier mot.