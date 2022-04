Un but gag encaissé à la 81e minute: la défaite 2-1 mercredi à Bologne pourrait coûter cher à l'Inter Milan dans la course au titre face à l'AC Milan, toujours leader de Serie A après le faux pas des Nerazzurri. L'Inter n'a pas su profiter de son match en retard de la 20e journée pour reprendre la tête et reste à deux points de son grand rival et voisin. Face à Bologne (13e), l'équipe de Simone Inzaghi a pourtant pris les devants dès la 3e minute grâce à un superbe enchaînement d'Ivan Perisic à l'entrée de la surface - petit pont et frappe du gauche dans la lucarne - mais Marko Arnautovic a égalisé de la tête (1-1, 28e).

Puis les Intéristes se sont sabordés en fin de rencontre. Nicola Sansone a donné la victoire à Bologne en profitant d'une touche hasardeuse de Perisic et d'un dégagement complètement raté du gardien Stefan Radu (2-1, 81e).