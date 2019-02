Les Nerazzurri l'ont emporté sur le plus petit des écarts (0-1), et grâce à un but tardif de l'Argentin Lautaro Martinez (79e), décisif deux minutes après son entrée en jeu.

Les Lombards confortent donc leur place sur la troisième marche du podium, avec cinq longueurs d'avance sur l'AS Rome (4e), mais neuf unités de retard sur le SSC Naples, solidement accroché au deuxième rang.