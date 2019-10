L'Inter Milan continue d'alterner le bon et le moins bon, comme ça été le cas sur les quatre rencontres de championnat disputées au mois d'octobre. Les Nerazzurri l'avaient emporté (3-4) à Sassuolo après avoir chuté à domicile (1-2) face à la Juventus, et ce mardi soir, au sortir d'un nul (2-2) concédé contre Parme samedi dernier, les hommes d'Antonio Conte ont fait le nécessaire pour aller s'imposer (1-2) sur la pelouse de Brescia en match décalé de la 10e journée de Serie A.

Les deux attaquants Lautaro Martinez (23e) et Romelu Lukaku (63e) avaient pris soin de faire trembler les filets adverses, avant que Milan Skriniar ne trompe la vigilance de Samir Handanovic pour un csc (76e) finalement sans conséquence pour les Intéristes. Face à Mario Balotelli et consorts, les Milanais font donc le plein de points et mettent ainsi la pression sur la Juventus, provisoirement reléguée au deuxième rang du classement, deux unités derrière l'Inter avant de recevoir le Genoa mercredi soir.