Comme en Supercoupe d'Italie, arrachée à la Juventus à l'ultime seconde (2-1 a.p.), et comme en 8e de finale de la Coupe d'Italie, où l'Inter a semblé éliminée jusqu'à la 90e minute avant de revenir et se qualifier en prolongation contre Empoli (3-2 a.p.), la fin de match a encore basculé du côté de Simone Inzaghi et ses joueurs. Entrés dans le match un ton en dessous, les Nerazzurri s'étaient rapidement fait surprendre par une tête de l'attaquant français de Venise Thomas Henry (19e). Ils ont su revenir avant la pause, sur un but de Nicolo Barella, en embuscade après une belle volée d'Ivan Perisic repoussée par le gardien vénitien Luca Lezzerini (40e).

Malgré une nette domination (24 tirs à 3), ils ont dû attendre la toute fin de match pour mettre au pas une vaillante équipe de Venise: Dzeko, après avoir gâché deux belles occasions (51e, 57e), n'a cette fois pas raté sa tête. Les Nerazzurri (53 pts) portent à cinq points leur avance sur leur dauphin, l'AC Milan (48 pts), qui accueille dimanche la Juventus sur cette même pelouse de San Siro. Avec en plus un match de retard à disputer pour l'Inter, de plus en plus favorite pour conserver le scudetto en fin de saison.