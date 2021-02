Le nerazzurro remplace le rossonero au sommet de la Serie A: l'Inter Milan a profité de la défaite surprise de l'AC Milan pour s'installer dimanche dans le fauteuil de leader, à une semaine d'un derby qui vaudra cher. L'Inter Milan, dont les ambitions sont désormais réduites au championnat après le fiasco en Ligue des champions et l'élimination cette semaine en Coupe d'Italie, peut remercier Romelu Lukaku, auteur d'un doublé et d'une passe décisive contre la Lazio Rome (3-1) dimanche soir lors de la 22e journée. L'Inter compte un point d'avance sur Milan avant le derby du week-end prochain.

L'Inter sur un nuage



Les défaites samedi de Milan, surpris par le promu La Spezia (2-0), et de la Juventus, battue à Naples (0-1), avaient ouvert un boulevard: les Nerazzurri n'ont cette fois pas manqué l'occasion de s'y engouffrer. Face à une Lazio en confiance et maîtresse du ballon, qui restait sur six victoires, l'Inter s'est principalement appliquée à défendre en équipe pour ensuite planter ses banderilles en contre. Sur l'une d'elles, Lautaro Martinez a obtenu un penalty, après un tacle un peu désespéré de Wesley Hoedt alors que l'Argentin se présentait seul devant Pepe Reina. Romelu Lukaku le transformait (22e) pour son 15e but. Le Belge a ajouté le 16e juste avant la pause, pour rejoindre Cristiano Ronaldo en tête du classement des buteurs, convertissant en force un ballon qui lui est revenu dans les pieds avec un peu de chance (45e).

Pour sa 500e apparition en Serie A, le gardien nerazzurro Samir Handanovic a lui fait preuve de vigilance pour sortir devant Manuel Lazzari (12e) puis stopper la frappe vicieuse de Ciro Immobile (38e). La forteresse milanaise n'a craqué qu'une fois: sur un coup franc de Milinkovic-Savic, dévié par son coéquipier Gonzalo Escalante (61e). Mais cette Inter implacable en contre n'a mis que trois minutes à tuer l'espoir revenu chez les Romains. Lukaku, titanesque, a remonté à toute vitesse le terrain pour offrir un but immanquable à Martinez, son 11e. Le succès était alors en poche, et avec lui la première place mais aussi, un élément peut-être plus important encore pour Antonio Conte, une Juventus (4e) désormais à huit points.