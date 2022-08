Naples, contraint de se réinventer sans Koulibaly, Insigne ni Mertens, a fait le spectacle sur le terrain de l'Hellas Vérone (5-2) lundi pour ses débuts en Serie A, dans une rencontre marquée par quelques insultes racistes visant Victor Osimhen. Le buteur nigérian du Napoli a été, comme la saison dernière dans le même stade, la cible de cris racistes descendus du virage des ultras véronais après avoir marqué juste avant la pause, selon un photographe de l'AFP. Pas de quoi déstabiliser Osimhen ni le Napoli, qui s'est découvert avec Khvicha Kvaratskhelia un remplaçant déjà efficace sur l'aile gauche orpheline de Lorenzo Insigne: le jeune Géorgien (21 ans) a lui aussi marqué et offert un but.

Comme lors de sa gifle initiale (1-4) contre l'équipe de Serie B Bari en Coupe d'Italie il y a une semaine, l'Hellas a pourtant marqué en premier (Kevin Lasagna, 29e) et réussi à égaliser en début de seconde période (Thomas Henry, 48e). Mais l'ex-équipe d'Igor Tudor, désormais entraînée par Gabriele Cioffi, doit elle aussi repartir sans quelques joueurs clés, dont l'attaquant Giovanni Simeone attendu prochainement à Naples, et n'a pas tenu la distance dans un match très rythmé. Naples a renversé la situation sur une tête de Kvaratskhelia (37e) puis une reprise d'Osimhen (45+3e), accueillie pendant quelques secondes par des cris racistes.

La saison dernière, pour des choeurs racistes visant déjà Osimhen et Kalidou Koulibaly, Vérone avait été condamné à disputer une rencontre avec un virage fermé. Passée la frayeur de l'égalisation véronaise au retour des vestiaires, le Napoli s'est échappé en seconde période grâce à Piotr Zielinski (55e), Stanislav Lobotka (65e) et Matteo Politano (79e). La rencontre avait été précédée d'une minute de silence à la mémoire de l'ex-gardien de but Claudio Garella, champion d'Italie avec les deux équipes dans les années 1980.