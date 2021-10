L'AC Milan a dominé l'Atalanta (2-3) au terme d'un duel disputé à haute intensité de la première à la dernière seconde, dimanche en clôture de la 7e journée de Serie A, et conserve sa deuxième place, à deux longueurs du leader Naples. Loin d'être abattus après la cruelle défaite de la semaine en Ligue des champions contre l'Atlético Madrid (1-2), dans le temps additionnel, les Rossoneri ont démarré fort avec un but de Davide Calabria au bout de seulement 30 secondes, parfaitement lancé par Theo Hernandez, dans sa forme des grands jours avant de rejoindre les Bleus. L'Espoir italien Sandro Tonali, devenu un pilier du milieu rossonero en ce début de saison, a doublé la mise après avoir chipé le ballon dans les pieds de Remo Freuler (43e). Puis le Portugais Rafael Leao a inscrit son troisième but en Serie A après un nouveau déboulé de Hernandez (78e).

Dans la cage milanaise, Mike Maignan a longtemps découragé les attaquants de la "Dea", notamment avec plusieurs parades de grande classe en début de match. Mais alors qu'on pensait le match plié à 3-0, le gardien français a dû s'incliner dans les derniers instants à deux reprises, sur un penalty de Duvan Zapata (86e) puis sur un but de près de Mario Pasalic (90+4e). Trop tard malgré tout pour la "Dea", qui a perdu en début de match sur blessure le milieu italien Matteo Pessina après avoir déjà dû se passer du précieux Robin Gosens, touché à une cuisse cette semaine en Ligue des champions. Malgré ses propres absences pesantes, celles de Zlatan Ibrahimovic, le jour de ses 40 ans, et d'Olivier Giroud, encore blessés, Milan ne faiblit pas, deuxième à deux points de Naples, avec deux longueurs d'avance sur l'Inter (3e).