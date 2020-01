C'est une vraie opposition de style qui a eu lieu ce samedi soir à San Siro, entre l'Inter Milan et l'Atalanta. Leader de Serie A, l'équipe d'Antonio Conte a perdu deux points contre cette formation de Bergame qui n'en finit plus d'épater par son audace offensive. Tout avait pourtant bien commencé pour le club lombard. Le goleador argentin Lautaro Martinez a débloqué la situation d'un bel enchaînement conclu par une frappe limpide (1-0, 4eme). Il aurait pu s'offrir un doublé quelques minutes plus tard, mais il a vu sa tentative de piqué sauvée sur la ligne par Palomino (22eme).

L'Inter évite le pire scénario



Un autre match a alors débuté. Et c'est l'Atalanta qui a pris le contrôle des opérations, avec de longues phases de possession. Mais les visiteurs ont dû patienter jusqu'au dernier quart d'heure de cette rencontre pour refaire surface grâce à un but opportuniste de Gosens (1-1, 75eme). L'Atalanta aurait même pu doucher son adversaire en toute fin de match mais le Colombien Muriel a manqué la balle de match en échouant sur penalty face à Handanovic (88eme). On en est resté là dans ce choc. L'Inter pourrait laisser son fauteuil de leader à la Juventus. L'Atalanta pointe au 5ème rang.