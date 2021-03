L'Atalanta Bergame a bien rebondi après son élimination en Ligue des champions face au Real Madrid en allant s'imposer dimanche chez le Hellas Verone (2-0) pour conforter sa position dans le Top 4 de la Serie A. Un penalty de Ruslan Malinovskyi (33e), après une main dans la surface, et un but en finesse du puissant Duvan Zapata (42e) ont assuré une victoire logique à une solide "Dea" sur la pelouse de la piégeuse équipe de Ivan Juric, lors de cette 28e journée. Cinq jours après la défaite 3-1 à Madrid synonyme d'élimination en C1, l'Atalanta Bergame a parfaitement maîtrisé les débats, avec une défense inhabituellement à quatre - Gian Piero Gasperini est un adepte de la défense à trois - et une attaque confiée à Zapata, avec Luis Muriel et Josip Ililic sur le banc (entrés pour le dernier quart d'heure).

"On a fait un très bon match. C'est un système qui on a adopté souvent en match, jamais au coup d'envoi, mais on l'a déjà rodé", a expliqué après le match l'entraîneur bergamasque. L'Atalanta (4e, 55 pts) rejoint provisoirement au nombre de points la Juventus (3e), mais les Turinois ont joué deux matches de moins. Surtout elle conforte son objectif de finir dans le Top 4, synonyme de qualification en C1, avec cinq points d'avance sur Naples (5e) et la Roma (6e), opposés dimanche soir. "La bataille pour la Ligue des champions va être une course à élimination, avec toutes les meilleures équipes qui sont là. Nous sommes un peu les intrus mais on va essayer de se battre jusqu'au bout", a ajouté Gasperini qui se méfie néanmoins de la trêve internationale: "On a toujours du mal à repartir après".