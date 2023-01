Ce dimanche en début de journée, le Milan AC a reçu Sassuolo pour le compte de la 20ème journée de Serie A. Les Rossoneri ont été lourdement battus (2-5) devant leur public. Le Milan AC croyait avoir démarré le match de la meilleure des manières lorsque Olivier Giroud avait ouvert le score. Finalement, son but a été refusé pour un hors-jeu. À la 19ème minute, Grégoire Defrel a finalement inscrit le premier but validé du match pour Sassuolo. Seulement deux minutes plus tard, Berardi a offert sa deuxième passe décisive du match pour Davide Frattesi. Les visiteurs menaient 2-0, mais à peine trois minutes plus tard, Olivier Giroud a réduit la marque. Le but de l'attaquant français n'a pas remis les Milanais dans le bon sens, puisque Berardi a inscrit le troisième but de son équipe.

En seconde période, Armand Laurienté a transformé un penalty obtenu juste au retour des vestiaires. À dix minutes du terme, Matheus Henrique a marqué un cinquième but avant qu'Origi ne porte le score à 2-5. Au classement, le Milan AC laisse passer l'Atalanta Bergame à la différence de buts après cette lourde défaite. Il est 4ème. Sassuolo s'offre une victoire importante dans la quête du maintien et a désormais huit unités d'avance sur le Hellas Vérone, premier relégable.