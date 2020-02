L’AC Milan s’est imposé face au Torino avec un but d’Ante Rebic ce lundi, pour le compte de la 24e journée de Serie A. Les Lombards avaient bien entamé la rencontre avec une première mèche allumée par Lucas Paqueta dès la 20e minute. Le joueur convoité un temps par le PSG sollicitait l’ancien portier du club parisien Salvatore Sirigu d’une belle frappe, histoire de donner le ton. 5 minutes plus tard, Ante Rebic, très en forme ces dernières semaines, envoyait une frappe dans le coin gauche des cages piémontaises et cette fois, Sirigu n’avait rien pu faire. 1-0, le score au repos.

En seconde période, le trio Castillejo, Ibrahimovic, Rebic travaillait bien, mais manquait d’application dans la finition, à l’image de cette frappe de Zlatan, qui passait de peu à côté peu après le retour des vestiaires. Mais plus rien ne sera marqué dans cette partie. 8e avec 35 point grâce à ce succès, Milan passe devant Naples.