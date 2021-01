L'AC Milan, même sans Ibrahimovic, même à dix pendant une heure, même sous la pression de l'Inter Milan, a trouvé les ressources pour s'imposer à Benevento (0-2) et préserver son fauteuil de leader, à trois jours de son choc contre la Juventus. Le but d'avance obtenu dès la 15e minute grâce à un penalty arraché par Ante Rebic et transformé par Franck Kessié (15e) ne pesait pourtant pas lourd quand les Rossoneri se sont retrouvés à dix, après l'exclusion de Sandro Tonali (34e).

Mais Gianluigi Donnarumma, sauvé par son poteau sur une frappe de Roberto Insigne (20e), a multiplié les inerventions décisives pour défendre l'avantage milanais. Et Rafael Leao, en contre, a pris de vitesse le gardien du Benevento Lorenzo Montipo pour doubler la mise en début de seconde période (49e) d'un astucieux lob en pivot que n'aurait pas renié Ibrahimovic, absent sur blessure depuis la fin novembre.

De quoi écoeurer l'équipe de l'ex-Milanais "Pippo" Inzaghi, qui a multiplié en vain les situations chaudes devant le cage des Rossoneri et a même raté un penalty, envoyé à côté par Gianluca Caprari (61e). L'AC Milan, qui a aussi touché le poteau en fin de match (Kessié, 84e), est désormais invaincue depuis 27 matches consécutifs en championnat. Mercredi, c'est la Juventus qui arrivera à San Siro pour tester la solidité de la jeune équipe de Stefano Pioli.