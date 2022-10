L'AC Milan a logiquement dominé la Juventus (2-0) pour rejoindre provisoirement Naples et l'Atalanta Bergame en tête du Championnat d'Italie, samedi à San Siro lors de la 9e journée. Fikayo Tomori sur un corner juste avant la pause (45+1e) et Brahim Diaz en solitaire juste après (54e) ont concrétisé la domination nette des champions en titre, décidés à vite tourner la page après la claque reçue mercredi à Chelsea (3-0) en Ligue des champions.

De quoi redonner le moral aux Rossoneri qui, avant d'accueillir les "Blues" dès mardi à San Siro, ont retrouvé un Théo Hernandez en grande forme. Le latéral français, avec le brassard de capitaine, retrouvait le terrain pour la première fois depuis sa blessure à l'adducteur droit en septembre qui l'avait notamment privé des deux derniers matches des Bleus.

Les Rossoneri (3e) reviennent à hauteur des coleaders Naples et l'Atalanta Bergame (20 pts). Napolitains et Bergamasques jouent dimanche, respectivement sur le terrain de la Cremonese (19e) et à Udine (4e). La Juventus (8e, 13 pts), qui a mieux démarré avant de reculer sous la pression constante de Rafael Leao et les siens, voit pour sa part son retard grandir à sept points sur son adversaire du jour.