Lancée dans la course aux places européennes, la Lazio de Rome était en souffrance depuis le début d'année, la faute notamment à deux revers consécutifs en championnat, à Naples (2-1), puis à domicile contre la Juventus Turin (1-2). Mais ce mardi soir, en match décalé de la 22e journée de Serie A, les Biancocelesti ont rentabilisé de la meilleure façon leur déplacement à Frosinone.

Le club de la capitale est venu à bout du promu qui lutte difficilement pour son maintien par le plus petit des écarts et grâce à une banderille plantée par l'Equatorien Felipe Caicedo (36e), chargé d'épauler la star Ciro Immobile en pointe. Au classement, la Lazio remonte donc au 6e rang, à égalité de points avec l'AS Rome, sa grande rivale, qui occupe la 5e place, et à seulement cinq unités de la troisième marche du podium, propriété de l'Inter Milan.