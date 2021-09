Après un accroc venu entacher son début de saison parfait, l'AS Rome reprend sa marche en avant. Dans une course vers les sommets qui ne concerne pour le moment pas la Juventus, la bande à José Mourinho a signé une précieuse victoire contre l'Udinese afin de recoller au peloton de tête, à savoir Naples et les deux clubs de Milan. Un seul but a suffi au bonheur des Giallorossi. Il a été l’œuvre du jeune avant-centre anglais Tammy Abraham peut après la demi-heure de jeu (1-0, 36eme). Un avantage que les hommes de Mourinho se sont attelés à défendre tant bien que mal, avec une efficacité inégale, malgré une seconde période dominée sur le plan de la possession. L'expulsion de Lorenzo Pellegrini (89eme) n'a pas été de nature à gâcher la fin de match du club de la capitale. La Louve se ressaisit sans faire de bruit.