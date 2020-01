Fin de séries pour l’AS Rome. Les Giallorossi étaient invaincus depuis 7 matchs toutes compétitions confondues et restaient sur quatre succès de rang au Stadio Olimpico en Serie A. Mais ils se sont fait surprendre à domicile par le Torino ce dimanche, au sortir de la trêve hivernale (0-2). Andrea Belotti a claqué un doublé. Il a ouvert le score d’une frappe magnifique dans un angle fermé dans le temps additionnel de la première période (0-1, 45eme+2). Il s’est encore occupé de tout sur l’action du break, provoquant la faute de main de Chris Smalling avant de transformer le penalty (0-2, 86eme). L’attaquant du Torino n’avait plus marqué avec son club depuis près de deux mois, une éternité pour un buteur de sa trempe. Sirigu en état de grâce pour le Torino

Les Turinois relancent la machine avec ce succès et rebasculent dans la première moitié du classement de Serie A (9emes). Les Romains resteront 4emes à l’issue de cette 18eme journée. Mais ils comptent désormais quatre points de retard sur la Lazio Rome, qui a un match en plus à disputer. L’Atalanta Bergame reviendrait surtout à un point avec un succès contre Parme lundi. Les Romains pourront regretter de ne pas avoir été plus efficaces sur leurs 25 tirs, dont 11 cadrés. Mais ils ont buté sur un grand Salvatore Sirigu, décisif d’entrée face à Nicolo Zaniolo (3eme). L’ancien gardien du PSG a surtout écœuré Lorenzo Pellegrini, de loin le joueur offensif de la Roma le plus dangereux (39eme, 66eme, 69eme). A noter plus tôt dans la journée la victoire précieuse du Genoa contre Sassuolo pour quitter la dernière place de Serie A (2-1), grâce à un but décisif de Goran Pandev en fin de match (86eme). La nouvelle lanterne rouge, c’est la SPAL, battue à domicile par le Hellas Vérone (0-2), où Mariusz Stepinski a marqué.