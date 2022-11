Paulo Dybala, absent des terrains depuis plus d'un mois, a rejoué vingt-cinq minutes dimanche avant de s'envoler pour le Mondial avec l'Argentine, réveillant en fin de match une Roma endormie et acrochée à domicile par le Torino (1-1). Absent des huit derniers matches de la Louve après une blessure à la cuisse gauche, la "Joya" (le "Bijou") est entrée à la 69e minute alors que les Giallorossi étaient menés sur une tête de Karol Linetty (55e), lors de la 15e journée de Serie A. L'Argentin s'est démené, héritant d'abord d'un carton jaune pour protestation, et a largement contribué au sursaut romain de la fin de rencontre. Dybala a d'abord obtenu un penalty qu'a toutefois manqué son partenaire Andrea Belotti contre son ancienne équipe (90+2e).

Loin de se résigner, Dybala a lancé une nouvelle charge et son tir sur la barre transversale a été repris victorieusement par Nemanja Matic (90+4e), permettant à la Roma de sauver un point. Dans une mauvaise passe (cinq points seulement pris lors des cinq derniers matches), l'équipe de la capitale stagne à la septième place, à quatorze points du leader Naples, et à trois du Top 4, alors que le championnat fait relâche pendant près de deux mois, jusqu'au 4 janvier, pour cause de Mondial.

L'ambiance interne s'est singulièrement tendue depuis la défaite dans le derby contre la Lazio (1-0) il y a une semaine: José Mourinho avait notamment écarté dimanche le latéral néerlandais Rick Karsdorp, après l'avoir accusé mercredi (sans toutefois le nommer) d'avoir "trahi" l'équipe contre Sassuolo (1-1). Tendu, l'entraîneur portugais a été exclu en fin de rencontre, avant l'égalisation des siens, et sera donc suspendu pour la reprise.