La Lazio Rome, désormais cinquième, l'a emporté sur la pelouse de l'Atalanta Bergame (3-1) et enchaîné une cinquième victoire consécutive en championnat, dimanche lors de la 20e journée de Serie A. Les joueurs de Filippo Inzaghi ont parfaitement commencé leur match grâce à un but du milieu Adam Marusic (3e), d'une belle frappe enroulée à l'entrée de la surface, et ont bien maîtrisé la suite de la rencontre, notamment en défense. Les Romains ont opéré en contre et creusé l'écart sur un but de Joaquin Correa (51e), bien lancé par une déviation de la tête de Ciro Immobile. Vedat Muriqi a conclu une nouvelle attaque rapide en fin de match (83e). Bergame a eu des difficultés à se procurer des occasions franches, en dehors du but de Mario Pašalić, qui a bien suivi la frappe de Luis Muriel sur le poteau (79e).

L'Atalanta n'avait plus perdu en championnat depuis le 28 novembre, soit 10 matches (6 victoires, 4 nuls). La Lazio a pris sa revanche sur Bergame, qui l'a élmiminée en Coupe d'Italie mercredi (3-2), et remonte à la cinquième place, à neuf points de l'AC Milan, premier. Les partenaires d'Immobile reviennent à hauteur de leur rival de l'AS Rome (4e) qui reçoit Vérone (9e) à 20h45. L'Atalanta glisse à la sixième place et peut être dépassée par Naples (7e) qui accueille le relégable Parme (19e) à 18h.