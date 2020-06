La suspension du championnat a fait du mal à la Lazio, mais pas assez pour lui faire abandonner ses ambitions de Scudetto. Menés par la Fiorentina, les Romains ont su puiser dans leurs ressources pour s'imposer (2-1). Avec ces trois points, ils remettent la pression sur la Juventus. Mais surtout, ils se rassurent après la défaite concédée en milieu de semaine à Bergame (3-2).



Le deuxième de Serie A a longtemps été malmené par un Franck Ribéry en feu. De retour de blessure, le Français a marqué un superbe but à la 25eme minute. Il a conclu un raid solitaire lancé dans le couloir gauche par une frappe qui a laissé Thomas Strakosha impuissant. La marque aurait pu être aggravée si Rachid Ghezzal n'avait pas trouvé la barre transversale sur une superbe frappe enroulée. Le tournant du match.



Ciro Immobile a marqué 28 buts en 28 journées



En deuxième période, les hommes de Simone Inzaghi ont poussé pour revenir au score. Longtemps inoffensifs, ils ont profité d'un penalty généreux pour revenir au score. Bartlomiej Dragowski a été sanctionné pour une sortie dans les pieds de Felipe Caicedo et Ciro Immobile en a profité pour marquer son 28eme but de la saison en transformant le penalty. A partir de ce but marqué à 25 minutes du terme, les joueurs de la Lazio ont tout donné pour empocher les trois points. C'est finalement Luis Alberto qui a trouvé la faille à dix minutes du terme grâce à une frappe tendue à ras de terre.



Si ce scénario peut rassurer des Romains qui reviennent à quatre points de la Juventus, il a frustré une Fiorentina qui aurait pu espérer mieux. En fin de match, Dusan Vlahovic a reçu un carton rouge pour un geste d'humeur sur un adversaire. Le genre d'actions qui n'aidera pas le club florentin à revenir dans la première moitié du classement. Pour la Lazio, il faudra désormais confirmer en faisant un résultat contre le Torino en milieu de semaine.