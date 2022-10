La Lazio Rome a surfé sur sa solidité du moment pour infliger à l'Atalanta sa première défaite de la saison (2-0) et rejoindre la "Dea" à la troisième place du classement, dimanche à Bergame lors de la 11e journée de Serie A. Malgré l'absence de leur canonnier et capitaine Ciro Immobile, blessé, les joueurs de Maurizio Sarri ont maîtrisé les débats et parfaitement su contenir l'équipe de Gian Piero Gasperini. Une domination concrétisée au début de chaque mi-temps par des buts de Mattia Zaccagni (10e) et Felipe Anderson (52e). La Lazio rejoint au classement l'Atalanta, qu'elle devance à la différence de buts, à deux points de Naples et l'AC Milan, coleaders provisoires en attendant le match des Napolitains en soirée sur le terrain de l'AS Rome (coup d'envoi à 20h45). Naples est désormais la dernière équipe invaincue du championnat.

Les Laziali, en pleine confiance, ont enchaîné cinq victoires et un nul depuis leur seule défaite en championnat, contre Naples (1-2) début septembre. Six matches durant lesquels la meilleure défense de Serie A n'a pas encaissé le moindre but (pour seize marqués), ce qui la rapproche du record du club en la matière, datant d'il y a près de 25 ans: sept "clean sheets" consécutives en 1998. L'Atalanta Bergame, dont le buteur Luis Muriel a été exclu en fin de match pour un second avertissement (90e), a eu toutes les peines du monde à mettre en danger cette défense hermétique. Le portier bergamasque Marco Sportiello a au contraire dû sortir plusieurs arrêts pour éviter une première défaite plus large aux Lombards, souvent pris de vitesse par Pedro, Zaccagni et Anderson, trio qui a parfaitement fait oublier le grand absent Immobile.