C'était une rencontre décisive pour la suite de la Serie A. Alors que la Lazio de Rome rencontrait l'Inter Milan ce dimanche, les Interistes permettent à Naples de faire un grand pas en avant vers le titre. En perdant contre l'Inter (4-1), La Lazio peut voir Naples sacré champion d'Italie dès ce dimanche.

L'Inter a bataillé

La tâche aurait pu être plus ardue encore pour Naples, qui doit tout de même s'imposer contre la Salernitana ce dimanche, pour se rapprocher du titre. Mené en début de rencontre grâce à un but de Felipe Anderson, le score aurait pu être encore plus lourd à la mi-temps, si Onana ne s'était pas imposé face à Ciro Immobile (45e+1). Mais complètement transformé en seconde période, Milan va inverser la tendance en seconde période grâce à un doublé de Lautaro Martinez (78e et 90e) et un but de Gosens. Avec sa victoire, l'Inter revient donc à la 4e place de la Serie A, alors que la Lazio réduit un peu plus son avance sur la Juventus.