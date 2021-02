Un choc de Serie A entre la Juve et la Roma, ça ne se refuse pas. La Vieille Dame, qui restait avant ce match sur une série de cinq succès de rang toutes compétitions confondues, était opposée à une formation de la Roma à la forme fluctuante dernièrement. Et les Turinois ont débloqué la situation peu avant le quart d'heure de jeu. Alex Sandro alimentait Morata dans la surface après un rush. L'ancien madrilène, dos aux cages romaines, parvenait à servir sert Cr7 dont la frappe rasante du gauche faisait mouche. 1-0. Pas rassasié après son 16e but en championnat cette saison, Ronaldo tentait sa chance quelques instants plus tard, du droit, pour voir Kumbulla dévier le cuir sur la transversale et qui rebondissait sur la ligne de but. À 5 minutes du repos, on retrouvait Cr7, servi encore une fois par Morata et qui frappait au but. Cette fois, Pau Lopez s'interposait. 1-0, le score restait en faveur des Piémontais à la pause.

HT | Andiamo al riposo avanti 1️⃣-0️⃣! 👊 Per il momento decide la bellissima rete di @Cristiano! Ora testa al secondo tempo! 💪#JuveRoma #ForzaJuve pic.twitter.com/ODZeszTl8e — JuventusFC (@juventusfc) February 6, 2021

La Roma avait pourtant bien quadrillé le terrain et dominé globalement les échanges avec un très bon Veretout, mais devait absolument se montrer plus entreprenant en attaque dans le second acte. En face, la Juve comptait bien faire fructifier la moindre opportunité de contre, comme à l'heure de jeu quand un ballon en retrait de Cr7 trouvait Morata en bonne position. L'Espagnol ratait néanmoins le cadre. La Roma réagissait par Mkhitaryan (61e), dont la frappe lointaine était cependant captée par Szczesny. C'est pourtant la Juve qui allait faire le break à 20 minutes de la fin.

Tout partait de Cuadrado, qui trouvait Kulusevski sur le flanc droit. Ce dernier alimentait ensuite Ronaldo dans le rectangle adverse. Ibañez était forcé de pousser le cuir dans ses filets sous la pression du buteur turinois. La Roma tentait de se relancer par Dzeko, dont le tir du droit passait de peu à côté des cages de la Juve à dix minutes du terme. Mais plus rien n'allait être marqué dans cette partie malgré les velléités tardives de la Louve, croquée par une Juve qui enchaîne (2-1) grâce à un Cr7 sur lequel le temps n'a décidément aucune emprise.