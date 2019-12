La Juventus Turin de retour sur le trône, au moins pour quelques heures. Après n’avoir pris qu’un point sur les deux dernières journées de Serie A, elle a renoué avec le succès en championnat ce dimanche contre l’Udinese (3-1). Elle a ainsi repris provisoirement la tête du classement à l’Inter Milan, qui joue sur la pelouse de la Fiorentina en soirée (20h45). Un doublé de Cristiano Ronaldo a mis les Bianconeri sur orbite (9eme, 37eme). Le match était même plié avant la mi-temps, Leonardo Bonucci marquant sur corner (3-0, 45eme). L’addition aurait même pu être plus lourde, sans un but refusé pour une main de Paulo Dybala (22eme), qui a trouvé la barre par la suite (51eme), et les exploits de Juan Musso devant Gonzalo Higuain (28eme, 37eme).

Dans ce match qu’Adrien Rabiot et Blaise Matuidi ont disputé dans son intégralité, CR7 n’est pas passé loin du triplé, butant sur Musso (83eme) puis le poteau (85eme). Ce sont même les visiteurs qui ont réduit le score en toute fin de match par Ignacio Pussetto (3-1, 94eme). Insuffisant pour une équipe qui reste sur cinq matchs sans succès en Serie A.