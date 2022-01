Moins moribonde qu'il y a quelques mois, la Juventus regagne du terrain, mais elle reste confrontée à ses limites dans les grandes affiches italiennes. Ce jeudi, contre le Napoli, les Bianconeri ont dû se contenter d'un partage des points au terme d'une rencontre assez fade, dans laquelle la Vieille Dame a manqué de créativité. Tout juste pourra-t-elle se réjouir du scénario, qui lui permettra, peut-être, de voir le verre à moitié plein... Menée à la pause, la Juve a en effet sauvé les meubles en égalisant après le repos.

La Juve limite la casse

Il n'y avait pourtant rien à redire sur l'avantage de Naples. Plus incisifs, plus inspirés, les coéquipiers de Dries Mertens ont fait la pluie et le beau temps dans un premier acte maîtrisé. C'est d'ailleurs l'attaquant belge qui a débloqué la situation d'un tir victorieux au point de penalty au terme d'un joli mouvement collectif (0-1, 23e). Au pied du mur, la Juve est donc parvenue à refaire surface en seconde période. Plus entreprenants, les Bianconeri ont multiplié les offensives avant d'égaliser par l'inévitable Chiesa, d'une frappe opportuniste (1-1, 54e). Le score n'a pas évolué au cours d'une dernière demi-heure âpre mais fermée. Décevant cinquième, la Juve reste à cinq unités de son adversaire napolitain, troisième.