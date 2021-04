Saison étrange pour la Juventus Turin, décrochée en Serie A et éliminée de manière très précoce par le FC Porto en Ligue des Champions. Les coéquipiers de Cr7, végétant à la dernière marche du podium depuis la 13e journée, avaient frappé un grand coup dans la course à la troisième place en prenant 3 points d'avance sur Naples mercredi dernier (2-1). Mais le faux pas restait tout de même interdit, et la pression, toujours immense au moment de recevoir le Genoa ce dimanche. Et il faut croire que les joueurs de Pirlo étaient prêts à en découdre, eux qui on ouvert le score dès la 5e minute. Après une percussion signée Cuadrado, Kulusevski profitait d'un service en retrait du latéral pour accrocher le petit filet génois et ouvrir ainsi le score.

15 minutes plus tard, la Juve doublait la mise. Après une perte de balle de Radovanovic, une tentative de Chiesa était détournée dans les pieds de Cr7, qui voyait sa reprise rebondir sur le montant adverse. En bon renard des surface, Morata avait suivi et reprenait victorieusement du gauche pour le 2-0. Si Ronaldo voulait à tout prix participer à la fête, le score en restait à 2-0 au repos et la Juve allait le regretter en début de seconde période. Suite à un corner botté par Rovella, Scamacca marquait d'un joli coup de crâne pour réduire le score. C'est finalement McKennie qui allait sceller le destin de la rencontre à 20 minutes du terme d'une frappe du droit alors que la défense des visiteurs le voyait hors-jeu. 3-1, c'était le score final. La Juve a convaincu à domicile et ne lâche rien.