Samedi, face au Hellas Vérone, la Juventus Turin n'avait pas su empocher les trois points du succès, après une prestation très terne à l'extérieur (1-1). Alors que la Vieille Dame a affirmé, par la voix d'Andrea Pirlo notamment, son désir de lutter pour un possible 10ème titre de championne consécutif en Italie, la Juve s'est imposée ce mardi soir contre le promu, La Spezia (3-0), se donnant le droit d'espérer encore un peu.



Pourtant, il a fallu composer avec une petite blessure concernant Matthijs de Ligt, remplacé à la dernière minute dans le onze par Gianluca Frabotta. Le premier quart d'heure du match a donné lieu à une légère domination exercée par l'équipe visiteuse, qui s'est présentée devant les buts de Szczesny sans parvenir à ajuster son dernier geste. Marchizza, notamment, aurait pu ouvrir le score à la 30ème, mais il a été contré par une intervention de Demiral. Cristiano Ronaldo, lui, a touché le poteau juste avant la pause d'un tir croisé (42ème).

Ronaldo, buteur sur le tard

Finalement, il a fallu attendre le second acte et la rentrée d'Alvaro Morata (61ème) pour voir les choses se décanter. Trouvé par Bernardeschi, l'Espagnol a repris le ballon à bout portant devant le but adverse afin d'ouvrir la marque, après une intervention de la VAR (64ème). 5 minutes plus tard, Chiesa, par sa persévérance, était récompensé par un but marqué en deux temps. Et comme un succès de la Juventus Turin n'en est jamais un sans un but de Cristiano Ronaldo, ce dernier s'est joint à la fête, sur le tard (89ème) : profitant de la perte de balle d'Agoumé, Ronaldo, trouvé par Bentancur, s'est dirigé vers le but pour conclure d'un tir au sol. Il s'agissait du 600e match de sa carrière en championnat, et il en a profité afin d'égaler Pelé, devenant le troisième meilleur réalisateur de l’histoire avec un total de 767 réalisations en carrière.

Un penalty sera même détourné par Szczesny en toute fin de match, afin de terminer sur une bonne note. Au classement, la Juve se situe à la troisième place, à 3 points de l'AC Milan, et à 7 de l'Inter Milan.