A deux journées de la fin, la Juventus n'avait plus guère le choix et se devait de gagner ses deux derniers matchs pour mettre un maximum de chances de son côté en vue arracher une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Avant son déplacement à Bologne le 23 mai prochain, le gros morceau était pour ce samedi, avec la réception de l'Inter Milan. Un choc finalement remporté par la Juve (3-2), au terme d'une rencontre rocambolesque, arbitrée par un Gianpaolo Calvarese totalement à la ramasse.

Car l'homme en noir a accumulé les décisions incompréhensibles tout au long d'un match ponctué de coups de sifflet bien souvent accompagnés de cartons sans logique. Monsieur Calvarese a d'abord accordé un penalty très généreux aux Bianconeri. Un penalty réussi en deux temps par Cristiano Ronaldo (1-0, 24e), et une ouverture du score importante pour les locaux. Mais dans la foulée, l'Inter a lui aussi obtenu un penalty transformé sans sourciller par Romelu Lukaku (1-1, 35e).

FT | I TRE PUNTI SONO BIANCONERI ⚪⚫ Voluti fino in fondo, conquistati lottando fino alla fine 💪



Rete di @Cristiano e doppietta di @Cuadrado ⚽️⚽️⚽️#JuveInter #ForzaJuve pic.twitter.com/ns5l9j61w0 — JuventusFC (@juventusfc) May 15, 2021

Pas suffisant toutefois pour sécuriser le score côté milanais puisque quelques instants avant la pause, Juan Cuadrado déclenchait un missile pour redonner l'avantage aux siens (2-1, 45e+3). De retour des vestiaires, Gianpaolo Calvarese a de nouveau perdu les pédales en sortant un second jaune d'une sévérité extrême, contre Rodrigo Bentancur (55e). A dix-contre-onze, la Juve a longtemps tenu jusqu'à ce but contre-son-camp de Giorgio Chiellini. Un but que l'arbitre avait d'abord refusé pour une faute imaginaire de Lukaku. Un petit coup d’œil sur l'écran de contrôle lui a finalement permis de se rectifier et d'accorder le but égalisateur aux Milanais (2-2, 83e).

L'arbitre coule une dernière fois

Mais le festival arbitral ne s'est pas arrêté là et sur une belle pirouette de Juan Cuadrado dans la surface adverse, Monsieur Calvarese a accordé un ultime penalty en forme de cadeau. Un penalty que Cuadrado a transformé pour s'offrir un doublé (3-2, 88e), en même temps que la victoire pour les siens. Ce succès est des plus importants pour la Juventus qui repasse très provisoirement devant Naples et récupère la quatrième place. La Ligue des champions reste en vue.