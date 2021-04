Symbolique, la photographie peut piquer les yeux après le séisme de cette semaine : la Juventus a profité d'un succès contre Parme (3-1) pour se placer derrière les deux clubs milanais sur le podium de Serie A, doublant ainsi l'Atalanta, ce poil à gratter qu'elle méprisait, avant le match de la Dea contre la Roma. Dans ce choc des extrêmes qui fleurait bon les années 1990, la Vieille Dame a logiquement été supérieure dans tous les compartiments du jeu après un début de match raté. Et si l'on attendait Cristiano Ronaldo comme toujours, c'est d'Alex Sandro que la lumière est venue.

La Juve fait le travail, CR7 muet

Le latéral brésilien s'est offert un probant doublé - avant et après la mi-temps. C'est lui qui a permis aux Bianconeri d'égaliser d'une frappe puissante (1-1, 43e) après l'ouverture du score de Brugman sur coup-franc (1-0, 25e). Et c'est lui, encore, qui a replacé la Juve sur les bons rails dès le retour des vestiaires, concluant un joli mouvement collectif d'une tête imparable (2-1, 47e). Impliqué sur le premier but, Matthijs De Ligt a inscrit le troisième comme un grand, sur corner, à vingt minutes de la fin (3-1, 68e). Le score n'a plus évolué. La reste à 11 points de l'Inter. Parme est avant-dernier.