Après une phase délicate, la Juventus reprend des couleurs. Le champion en titre a signé un second succès consécutif, ce samedi, sur le terrain de la SPAL (1-2). Il lui permet de conforter son avance avant la suite du week-end dans cette lutte à trois pour le titre avec la Lazio de Rome et l'Inter Milan.

La Juve a tenté d'appuyer sur l'accélérateur dès les premières minutes. Et qui d'autre que l'inévitable CR7 pour allumer la lumière ? La superstar portugaise a trouvé le chemin des filets dès la 5ème minute de jeu, mais son but a été refusé pour une légère position de hors-jeu. Ronaldo a remis le couvert juste avant la pause. Le goleador portugais a repris de manière clinique un centre en première intention de Cuadrado pour placer la Juve sur de bons rails (0-1, 39eme).

Une Juve appliquée

Avant et après cela, la Juve a soufflé le chaud et le froid. Dybala avait bien trouvé le poteau juste avant l'ouverture du score (36eme), mais Szczesny a du boulot, aussi (23eme). Reste qu'il y avait tout de même une classe d'écart entre ces deux formations, et cela s'est traduit par un break réalisé qui ne s'est pas trop fait attendre durant le second acte. Un deuxième but signé Aaron Ramsey, mis sur orbite par Paulo Dybala et auteur d'un enchaînement technique parfait (0-2, 60eme).

La fin de match a été animée. Les locaux ont sauvé l'honneur par Petagna sur penalty (1-2, 70eme), avant que Ronaldo, toujours aussi affamé, ne trouve la barre transversale dans les dernières minutes (86eme). Du travail bien fait pour une Juve appliquée, à défaut d'être brillante.