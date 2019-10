C'est un but de Nikola Milenkovic en deuxième période (72e) qui a permis à la Viola de signer une troisième victoire de rang et de grimper provisoirement à la 6e place du classement. Franck Ribéry était titulaire et est sorti à la 86e minute de jeu, remplacé par l'ancien Lyonnais Rachid Ghezzal.