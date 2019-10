Les années passées, le SSC Naples a bien tenté de faire vaciller la Juventus, mais les Partenopei n'ont jamais réussi à se positionner, sur la durée d'une saison complète, comme de solides prétendants à la couronne nationale, incapables de tenir le rythme effréné imprimé par les Piémontais. Mais en cette saison 2019-2020, c'est bien l'Inter Milan qui apparaît comme le plus sérieux candidat susceptible de mettre fin au règne turinois, à peine menacé depuis 2012. Pour preuve, Romelu Lukaku et les siens abordaient le choc de ce dimanche soir (7e journée) contre les tenants du titre dans un rôle de leaders, auréolés jusqu'alors de six victoires en six matchs disputés.

Mais le septième, pourtant à domicile, a mal tourné pour les Nerazzurri, battus (1-2) par cette machine à gagner désormais placée entre les mains de Maurizio Sarri. Et il ne reste plus désormais, de l'autre côté des Alpes, qu'une seule équipe invaincue en championnat. Il s'agit évidemment de la Juve, capable de refroidir rapidement le brasier milanais grâce à Paulo Dybala, préféré à Gonzalo Higuain pour épauler Cristiano Ronaldo et Federico Bernadeschi, et buteur dès la 4e minute (0-1, 4e). Mais les Lombards ne s'en laissent pas compter et réagissent rapidement. Le jeu est équilibré, les duels sont âpres, l'intensité au rendez-vous. Matthijs de Ligt place mal ses bras dans un duel dans sa surface, et est sanctionné d'un penalty, transformé par un autre Argentin, Lautaro Martinez (1-1, 18e). En retour, la Juventus ne se laisse pas forcément impressionner, et Cristiano Ronaldo touche du bois, puis fait même trembler les filets. Du moins le pense-t-il, car l'assistance vidéo fait annuler cette réalisation pour un hors-jeu de Paulo Dybala, subtil remiseur sur l'occasion.

De son côté, Blaise Matuidi rayonne dans l'entrejeu, tellement essentiel à la récupération, là où l'Inter Milan perd le très précieux Stefano Sensi sur blessure, remplacé par Matias Vecino (33e). La sortie de ce taulier fera sans doute mal aux Nerazzurri sur la durée, la preuve en est une seconde période dominée de la tête et des épaules par la Vieille Dame. Malgré une vraie supériorité technique et collective, ça ne se concrétise pas à la marque pour Wojciech Szczesny et les siens. Jusqu'à ce que les relais des décevants Federico Bernardeschi et Sami Khedira fassent pencher la balance. Entrés peu après l'heure de jeu, Rodrigo Bentancur met Gonzalo Higuain sur orbite, profitant d'un placement hasardeux du jeune Alessandro Bastoni, et "Pipita" porte l'estocade (1-2, 80e). La machine à gagner a remporté une première bataille dans la course au titre, et retrouve un fauteuil de leader auquel elle s'est largement habituée ces dernières années.